السويد: نعتزم إلغاء جميع القيود المفروضة لمواجهة "كورونا" بدءًا من الأربعاء المقبل

أستوكهولم- (أ ش أ):

قالت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون إننا نعتزم إلغاء جميع القيود المفروضة لمواجهة فيروس "كورونا" بدءًا من يوم الأربعاء المقبل؛ نظرًا لارتفاع معدل التطعيم والسيطرة على الوضع بالمستشفيات، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإصابات.

وأضافت أندرسون - في مؤتمر صحفي، وفقًا لقناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس - أن الوباء لم ينته بعد لكن البلاد تدخل مرحلة جديدة كاملة، حيث أن متحور "أوميكرون" يؤدي إلى مرض أقل حدة وحان الوقت لفتح السويد مجددًا.

وتنضم السويد لقائمة متزايدة من الدول الأوروبية تشمل إيطاليا وسويسرا وفرنسا، بالإضافة إلى الدنمارك وفنلندا والنرويج التي تقوم بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس "كورونا".

يُذكر أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء وفقًا لأحدث الأرقام بلغ 16 ألفا و28 حالة في السويد، كما سجلت 2 مليون و22 ألف إصابة بالفيروس التاجي.