مجهولون يعتدون على مسجد تابع لاتحاد الثقافة التركية في النمسا

03:49 م الخميس 03 فبراير 2022
مجهولون يعتدون على مسجد تابع لاتحاد الثقافة التركية في النمسا

أرشيفية

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وكالات:

أقدم مجهولون، على الاعتداء على مسجد تابع لاتحاد الثقافة التركية الإسلامية للتضامن الاجتماعي في العاصمة النمساوية، فيينا.

وقام المعتدون بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، بتحطيم نوافذ المسجد الواقع بالقرب من مقر "أتيب" في فيينا، بحسب وكالة "الأناصول".

وقال السفير التركي في فيينا، أوزجان جيهون، إن مسؤولي "أتيب" تواصلوا مع السلطات الأمنية النمساوية للقيام بالاجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

وأضاف أن القنصل التركي العام في فيينا، زار مقر "أتيب" واطلع على تفاصيل الحادثة، مطالبا بـ"إلقاء القبض على المعتدين وتسليمهم للعدالة".

يذكر أن المسجد نفسه تعرض للاعتداء في سبتمبر 2020 من قبل أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

مجهولون مسجد اتحاد الثقافة التركية التضامن الاجتماعي النمسا التركيا

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