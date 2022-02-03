مسؤول امريكي: زعيم داعش فجر نفسه وقتل عددا من أفراد أسرته مع بدء العملية

وكالات:

قال مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن ، اليوم الخميس، إن زعيم تنظيم داعش في شمال سوريا أبو إبراهيم الهاشمي القرشيفجر نفسه وقتل عددًا من أفراد أسرته مع بدء العملية التي نفذتها القوات الخاصة في شمال غرب سوريا، استهدفت زعيم تنظيم "داعش"،حسبما العربية الاخبارية.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقع الإلكتروني: "بتوجيهات صادرة عني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غربسوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا ولجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

وأعلن أنه "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تم إقصاء أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش، من ساحة المعركة"، مؤكدا عدمسقوط أي ضحايا أمريكيين في العملية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم الخميس، بأن "موقع الغارة المبلغ عنه هو مبنى يقع على بعد حوالي 15 ميلا منقرية باريشا في سوريا حيث قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة".

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية، بأن 13 شخصا منهم ستة أطفال وثلاث نساء، لقوا مصرعهم جراء تنفيذمروحيات أمريكية إنزالا لمجموعة من عناصر القوات الخاصة في منطقة أطمة الواقعة في ريف إدلب الشمالي، عند مقربة من الحدود التركيةومعبر دير بلوط الفاصل بين إدلب ومنطقة عفرين.