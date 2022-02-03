باحثون إسرائيليون: إيران هي مصدر حملة إلكترونية لإذكاء المشاعر القومية عند اليهود المتدينين

02:37 م الخميس 03 فبراير 2022
باحثون إسرائيليون: إيران هي مصدر حملة إلكترونية لإذكاء المشاعر القومية عند اليهود المتدينين

ارشيفيه

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تل ابيب- (بي بي سي):

قال باحثون سايبرانيون إسرائيليون لبي بي سي إن لديهم أدلة على تعرض اليهود الأرثوذكس في إسرائيل للاستهداف من خلال حملة تدخل خارجي عبر الإنترنت.

وأضاف الخبراء أن حملة المعلومات المضللة يبدو أنها انطلقت في إيران في مايو الماضي، بعد اندلاع حادثة تعتبر من أسوأ حوادث العنف الطائفي في إسرائيل.

وقالت شركة مراقبة الإنترنت الإسرائيلية، "فيك ريبورتر" إن مواقع فيسبوك وتويتر وتيليجرام استُخدمت لحشد الدعم للقوميين الإسرائيليين المتطرفين وإذكاء المشاعر المعادية للفلسطينيين"

ومنذ ذلك الحين، أزال فيسبوك وتويتر تلك الصفحات.

ولم تعلّق إيران بعد على هذه المزاعم.

هذا المحتوى من

BBC
حملة إلكترونية يك ريبورتر لإنترنت ويتر

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