فيديو دعائي جديد يظهر كيم جونغ أون على ظهر حصان أبيض

بيونجيانج- (أ ف ب):

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ في مشاهد مصورة يتجول في غابة ممتطيا حصانا أبيض، في إطار فيديو دعائي يروج لقيادته الاقتصادية للبلاد لكن يتجاهل سلسة من العقوبات التي فرضت مؤخرا عليها بسبب تجارب صاروخية.

بدأت بيونغ يانغ العام الجديد مع سبعة تجارب لأسلحة، تتضمن إطلاق أقوى صواريخها منذ 2017، مثيرة المخاوف من احتمال أن يبدأ كيم مجددا تجارب على أسلحة بعيدة المدى أو اختبارات نووية.

غير أن الفيديو الذي انتجته الحكومة ونشر هذا الأسبوع، يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها كيم في النهوض بالاقتصاد المنهك الذي يحاول تخطي تداعيات سنوات من العقوبات الدولية وإغلاق مرتبط بالحد من الجائحة.

وقالت ريتشل مينيونغ لي الباحثة في برنامج "38 نورث" لدى مركز ستيمسن ومقره واشنطن لوكالة فرانس برس إن "الفكرة الأساسية للوثائقي هي إظهار تفاني كيم وعمله الدؤوب من أجل الشعب".

وينتهي الشريط المصور بمشاهد تظهر كيم ممتطيا حصانا أبيض، أحد رموز حكم سلالة عائلة كيم.

وقالت لي "لا أظن أن علينا أن نولي اهمية كبيرة لمشاهد الحصان، ناهيك عن ربطها بالتجارب الأخيرة لإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وخطط التجارب الصاروخية".

ومع توقف المحادثات مع واشنطن، ركزت كوريا الشمالية على وعود كيم بتحديث القوات المسلحة رغم تقارير عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتفاقم الجوع.

ويشير الشريط الدعائي بشكل غير مباشر إلى "أسوأ الصعوبات" في 2021 ويظهر كيم وهو ينزل سلما باحتراس، فيما يصف المعلّق "جسمه المتعب" من جراء العمل الكادح.

وقال الاستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانغ موجين لوكالة فرانس برس إن الشريط يسعى إلى إضفاء "صفات انسانية" على كيم.

وأضاف "إنهم يحاولون تصويره كقائد يحب شعبه كثيرا ونتيجة لذلك غالبا ما يعاني من الإجهاد والتعب".

تستعد كوريا الشمالية لإحياء الذكرى الثمانين لميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل في فبراير والعيد ال110 للمؤسس كيم إيل سونغ في أبريل.

وبحسب يانغ، تستخدم مشاهد كيم على ظهر حصان أبيض "لتذكير المشاهد بأن كيم جونغ أون من أحفاد كيم إيل سونغ، الذي يعد شخصية مقدسة".

وتظهر تسجيلات مصورة أخرى نشرتها شبكة "كاي سي تي في" الحكومية هذا الأسبوع، كيم وزوجته ري سول جو وعمته كيم كيونغ هوي خلال حضورهم مسرحية.

سرت شائعات عن وفاة كيم كيونغ هوي بعد إعدام زوجها الإصلاحي جانغ سونغ ثيك، قبل أن تظهر في فعالية عامة بعد ست سنوات على ذلك.

وقد تكون الفيديوهات التي نشرت مع حلول السنة القمرية الجديدة مسعى لتسليط الضوء على حيوية كيم، حسبما يرى الباحث في مركز دراسات كوريا الشمالية في معهد سيجونغ، تشيونغ سيون تشانغ لوكالة فرانس برس.

ويقول إن "مشاهد ركوب الخيل، خصوصا، يبدو أنها انتجت لعرض صحته في الداخل والخارج".

ويضيف "إنها تظهر تصميمه القوي واندفاعه للعام الجديد".