مأساة تحت أرض المغرب.. الطفل ريان سقط في بئر عميق منذ أكثر من 40 ساعة- صور

كتب: مصراوي:

سقط طفل مغربي يدعى ريان في بئر ضيق في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمال المغرب، وأظهرت الكاميرات أنه لا يزال حيًا ويحرك يده، بينما وسعت السلطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.

أثارت قضية الطفل المغربي ريان، ٥ سنوات، حالة من التعاطف لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت الرأي العام في المغرب وبعض الدول العربية.

سقط ريان في بئر ضيق جدا منذ أكثر من 30 ساعة تضاربت الأخبار حول عمقه، ولكنه يزيد عن ٣٠ مترًا، وقالت وسائل إعلام مغربية إن الطفل سقط في البئر، في غفلة من والديه.

وقالت والدته لعدة وسائل إعلام المغرب، إنهم قاموا بالبحث عن طفلها في كل مكان وعندما فقدت الأمل بإيجاده، علمت بأن ابنها سقط في البئر الموجود قرب المنزل.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن السلطات تبحث عن الطفل منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، مستعينة بذلك بجرافة ووسائل بدائية وتقليدية، من بينها جرافة، مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.

وتستمر محاولات إنقا ريان بعد عجز المتطوعين عن انتشال الطفل من البئر بسبب ضيقه.

وتعمل السلطات حاليا على الحفر في البئر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل.

"انقذوا ريان"

وتصدر هاشتاج "انقذوا ريان" موقع تويتر بالمغرب، إذ نادى عدد كبير من مستخدمي موقع التدوين بإنقاذ الطفل واستمرار المحاولات، ودعوا بأن تصبح عملية إنقاذه أولوية السلطات اليوم.

وأعرب نجوم ونجمات المغرب عن امنياتهم بعودة ريان لأهله سالم، فشارك كل من دنيا بطمة وأسماء المنور، وسعد لمجرد صورًا للطفل علـى حساباتهم بتطبيق انستجرام، متمنيين أن يخرج من البئر بسلام.