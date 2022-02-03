قتلى وجرحى بينهم أطفال في غارة أمريكية على "جهاديين" في سوريا

دمشق- (بي بي سي):

داهمت قوات أمريكية خاصة موقعا للمعارضة شمال غربي سوريا، على مقربة من الحدود التركية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاجون، إن العملية التي تأتي في إطار مكافحة الإرهاب تمت بنجاح، دون إصابات أمريكية.

وأفاد تقرير لمنظمة الخوز البيضاء الإغاثية بأن 13 شخصًا على الأقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء، لقوا مصرعهم في قرية أطمة بمحافظة إدلب.

وتعدّ إدلب آخر الجيوب الكبيرة التي تسيطر عليها معارضة مسلحة تقاتل نظام بشار الأسد.

ويعتقد أن تكون المنطقة ملجأ لجهاديين أجانب على صلة بتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في المعارضة المسلحة، رفض الإفصاح عن هويته، أن الغارة استهدفت جهاديا كان في ذلك التوقيت رفقة عائلته.

وقال المصدر إن عناصر من جماعة هيئة تحرير الشام (الجهادية)، التي تسيطر على أجزاء من شمال غربي سوريا، هرعت إلى الموقع بعد الغارة.

وقال سكان من أطمة إن عددا من المروحيات هبطت في المكان قُرب منتصف ليل الأربعاء (00:22 بتوقيت غرينيتش) قبل أن يُسمع دوي قصف وإطلاق نار لمدة ساعتين.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن الغارة انتهت بمغادرة المروحيات للموقع، غير أن طائرات استطلاع مجهولة الهوية ظلت تحلّق في المكان.

ويعيش في هذه المنطقة الحدودية عشرات الألوف من السوريين الذين شردتهم الحرب.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لمنازل مهدمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، إن العملية الأمريكية كانت الأكبر في شمال غربي سوريا منذ استهداف زعيم تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، على أيدي قوات خاصة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.