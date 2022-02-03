انفصاليون يستهدفون موقعين تابعين للجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان

12:06 م الخميس 03 فبراير 2022
انفصاليون يستهدفون موقعين تابعين للجيش الباكستاني في إقليم بلوشستان

الجيش الباكستاني

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اسلام اباد- (بي بي سي):

قال الجيش الباكستاني إنه تمكن من صد هجومين سنهما انفصاليون في إقليم بلوشستان.

وقال الجيش في بيان إن جنديا وأربعة انفصاليين قتلوا في هجمات استهدفت قاعدتين للجيش في نوشكي وبنجفور.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الهجومين مشيرة إلى أن الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود الباكستانيين في الهجوم.

ويخوض الانفصاليون صراعا ضد الحكومة الباكستانية منذ عقود للحصول على استقلال الإقليم.

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