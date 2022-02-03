مجلس الأمن يرجئ جلسة مناقشة تجربة كوريا الشمالية الصاروخية إلى الجمعة

08:30 ص الخميس 03 فبراير 2022
مجلس الأمن يرجئ جلسة مناقشة تجربة كوريا الشمالية الصاروخية إلى الجمعة

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

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نيويورك - (د ب أ):

أرجأ مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول كوريا الشمالية لمناقشة التجربة الصاروخية الأحدث التي أجرتها الدولة النووية.

وقال دبلوماسيون الأربعاء إن الاجتماع سيعقد غدا الجمعة بدلا من اليوم الخميس.

وسوف يعقد اجتماع المجلس المكون من 15 عضوا خلف أبواب مغلقة، ويأتي بطلب من الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية يوم الأحد أول تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى منذ عام 2017.

ويمكن نظريا لهذا النوع من الصواريخ أن يصل إلى جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ.

وذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية أن تجربة الصاروخ "هواسونج-12" أثبتت دقة وفعالية استخدام السلاح.

كوريا الشمالية تجربة مجلس الأمن

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