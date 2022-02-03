العالم في 24 ساعة.. الإمارات تعترض 3 مسيرات والبنتاجون يعتزم نشر قوات إضافية في أوروبا

12:08 ص الخميس 03 فبراير 2022
العالم في 24 ساعة.. الإمارات تعترض 3 مسيرات والبنتاجون يعتزم نشر قوات إضافية في أوروبا

روسيا وأوكرانيا

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وكالات

شهد العالم، الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها استمرار التصعيد في الأزمة الأوكرانية وتبادل الاتهامات بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وروسيا، وسط محاولات دبلوماسية لاحتواء الأزمة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي. هذا واستقبلت البحرين، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، في أول زيارة رسمية له للمنامة.

ويواصل المتحور الجديد لأوميكرون المعروف باسم "المتحور الخفي" (بي إيه.2) انتشاره وسط تصاعد الإصابات والوفيات بكورونا عالميًا.

الأزمة الأوكرانية طائرات مسيرة البنتاجون الإمارات

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