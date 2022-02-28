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"فيسبوك" يقيد الوصول لصفحات "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في أوروبا

11:58 م الإثنين 28 فبراير 2022
"فيسبوك" يقيد الوصول لصفحات "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في أوروبا

فيسبوك

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وكالات:

أعلن موقع "فيسبوك" أنه سيتم تقييد الوصول لصفحات قناة "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيتم حظر بث قناة "روسيا اليوم"، ووكالة سبوتنيك في أوروبا في أعقاب العملية الروسية بأوكرانيا.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات على روسيا طالت حتى الآن 680 مسؤولا و53 كيانا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، أكد أن الدبلوماسية هي الحل الأرجح للأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الاثنين عن إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا استعدادا لأي طارئ.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن لديهم اقتناع بأن الروس تأخروا بضعة أيام عن الوقت الذي حددوه للسيطرة على كييف.

وأكد كيربي، أن الولايات المتحدة لا تناقش فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مضيفًا أنه لا توجد آلية لفك النزاع في أوكرانيا حاليًا.

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