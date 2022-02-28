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البيت الأبيض: إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يعني أننا سندخل في حرب مع روسيا

11:14 م الإثنين 28 فبراير 2022
البيت الأبيض: إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يعني أننا سندخل في حرب مع روسيا

البيت الأبيض

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وكالات

قال البيت الأبيض، مساء الاثنين، إن إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يعني أننا سندخل في حرب مع روسيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقرر بعد حظر الطيران الروسي فوق الأجواء الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسلاح النووي يجب تفاديه، مشيرًا إلى أن العالم سيتوحد ضد التصعيد الروسي.

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