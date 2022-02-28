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روسيا: أوكرانيا وافقت على الاستمرار في المحادثات

10:39 م الإثنين 28 فبراير 2022
روسيا: أوكرانيا وافقت على الاستمرار في المحادثات

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موسكو - (د ب أ)

قال رئيس الوفد الروسي الذي يجري محادثات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي إن الجانبين اتفقا على الاستمرار في التفاوض لمحاولة وقف الحرب، حسبما أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية مساء اليوم الاثنين.

وقال ميدينسكي إن المسؤولين الروس والأوكرانيين اتفقوا على اللقاء "خلال الأيام المقبلة" على الحدود البولندية البيلاروسية بعد التشاور مع قادة بلديهم.

ونقلت الوكالة أيضا عن المسؤول الأوكراني ميخائيل بودولياك قوله إن الجانبين ناقشا إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات قريبا.

روسيا أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي

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