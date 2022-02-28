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"ماكسار": قوات برية روسية تتقدم صوب كييف في قافلة تمتد 27 كيلومترًا

10:03 م الإثنين 28 فبراير 2022
"ماكسار": قوات برية روسية تتقدم صوب كييف في قافلة تمتد 27 كيلومترًا

القوات الروسية

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وكالات

قالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية الخاصة، إن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية اليوم الاثنين تظهر أن القوات البرية الروسية واصلت التحرك صوب العاصمة الأوكرانية بقافلة عسكرية تمتد 27 كيلومترًا.

وذكرت "ماكسار تكنولوجيز" أن القافلة على الطرف الشرقي لمطار أنتونوف وتضم مئات العربات المدرعة والدبابات والمدفعية وعربات الدعم اللوجيستي وأنها تواصل التقدم جنوبًا صوب العاصمة الأوكرانية كييف.

القوات الروسية شركة ماكسار تكنولوجيز أوكرانيا روسيا

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