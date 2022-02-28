البنتاجون: سنواصل تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الاثنين عن مواصلة تقديم المساعدات الأمنية للجيش الأوكراني لمواجهة العدوان الروسي، كما أعلنت إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا استعدادا لأي طارئ،

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن لديهم اقتناع بأن الروس تأخروا بضعة أيام عن الوقت الذي حددوه للسيطرة على كييف، وأن الأوكرانيون يدافعون بقوة عن عاصمتهم.

وأكد كيربي، أن الولايات المتحدة لا تناقش فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مضيفًا أنه لا توجد آلية لفك النزاع في أوكرانيا حاليًا.