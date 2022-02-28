مقتل 11 شخصًا وإصابة العشرات في هجمات صاروخية روسية على خاركيف

كييف - (د ب أ)

أعلنت السلطات المحلية في مدينة خاركيف الأوكرانية، مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في هجمات صاروخية روسية على المدينة.

وقال الزعيم المحلي اوليه سينيهوبوف في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن هناك العشرات من الأشخاص أصيبوا في الهجمات، مضيفا أن "ما يحدث الآن في خاركيف هو جريمة حرب.. هذه إبادة جماعية بحق الشعب الأوكراني".

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو العديد من الهجمات الصاروخية الروسية على إحدى المناطق السكنية في مدينة خاركيف، التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وذكرت ممثلة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف يفينيا فيليبينكو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأثنين أن روسيا تعمدت مهاجمة أهداف مدنية مثل رياض أطفال ومرافق طبية. وتحدثت يفينيا فيليبينكو عن "أفعال يحتمل أن تصل إلى مستوى جرائم الحرب".

وأضافت أن 352 مدنيًا قتلوا حتى الآن، بينهم 16 طفلاً، مضيفة أن 1700 مدني أصيبوا.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الإثنين: "نسمع دائما أكاذيب بشأن القصف العشوائي للمدن والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال الأوكرانية".

كان رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميهال قد أتهم امس الأحد روسيا بارتكاب "جرائم حرب"، مشيرا إلى أنها تقصف أهدافا مدنية

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تقدمت بدعوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.