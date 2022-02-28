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اختتام المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

07:37 م الإثنين 28 فبراير 2022
اختتام المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

اختتام المحادثات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في بيل

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موسكو - (بي بي سي)

اختتم ممثلو روسيا وأوكرانيا المحادثات التي عقدت في بيلاروسيا بهدف التوصل إلى صيغة لوقف الصراع المستمر.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة بيلتا البيلاروسية قولها إن ممثلي الجانبين سيعودان إلى عاصمتيهما للتشاور قبل الجولة الثانية من المحادثات التي قد تعقد في الأيام المقبلة.

ولم تكن التوقعات بشأن نجاح محادثات اليوم عالية.

وقبيل انطلاق المحادثات قالت أوكرانيا إنها تريد وقفا إطلاق النار وانسحاب روسيا من أراضيها، في حين قال الكرملين إنه لن يعلن موقفه، وإن كان المفاوضون الروس قد تحدثوا عن سعيهم لإبرام صفقة تصب في مصلحة الطرفين.

هذا المحتوى من

BBC
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