زيلنسكي يوقع طلب لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي

وكالات

وقع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، الاثنين، طلب عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

ونشر زيلنيسكي صور له أثناء توقيعه الطلب، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وعلق قائلاً: "وقعت اليوم طلب لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. متأكد تمامًا أن هذا حقيقي".