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زيلنسكي يوقع طلب لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي

07:15 م الإثنين 28 فبراير 2022
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وكالات

وقع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، الاثنين، طلب عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.
ونشر زيلنيسكي صور له أثناء توقيعه الطلب، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وعلق قائلاً: "وقعت اليوم طلب لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. متأكد تمامًا أن هذا حقيقي".

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