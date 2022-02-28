أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

06:48 م الإثنين 28 فبراير 2022
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

علم روسيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (بي بي سي)

قررت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات الخطوط الجوية الخاصة بـ 36 دولة من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا.

يأتي ذلك مع حلول اليوم الخامس من عمليتها العسكرية التي شنتها فجر الخميس الماضي على أوكرانيا، وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والتابعة لشركات الطيران الروسية ومنعها من استخدام مطاراتها.

وكان الحظر الأوروبي قد شمل جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة في روسيا أو التي تسيطر عليها روسيا.

كما حظرت بريطانيا مجالها الجوي ومطاراتها على الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) والطائرات الخاصة المملوكة لأشخاص روس أيضا، ما دفع روسيا لإتخاذ إجراء بالمثل، وأعلنت سابقا حظر وصول أو عبورالطائرات المرتبطة بالمملكة أو المسجلة فيها عبر المجال الجوي الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة النقل الجوي الروسية.

هذا المحتوى من

BBC
روسيا الخطوط الجوية الروسية اوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا