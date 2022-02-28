روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

موسكو - (بي بي سي)

قررت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات الخطوط الجوية الخاصة بـ 36 دولة من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا.

يأتي ذلك مع حلول اليوم الخامس من عمليتها العسكرية التي شنتها فجر الخميس الماضي على أوكرانيا، وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي ودول أخرى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والتابعة لشركات الطيران الروسية ومنعها من استخدام مطاراتها.

وكان الحظر الأوروبي قد شمل جميع الطائرات المملوكة لروسيا أو المسجلة في روسيا أو التي تسيطر عليها روسيا.

كما حظرت بريطانيا مجالها الجوي ومطاراتها على الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) والطائرات الخاصة المملوكة لأشخاص روس أيضا، ما دفع روسيا لإتخاذ إجراء بالمثل، وأعلنت سابقا حظر وصول أو عبورالطائرات المرتبطة بالمملكة أو المسجلة فيها عبر المجال الجوي الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة النقل الجوي الروسية.