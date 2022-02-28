أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ردا على العقوبات.. بوتين يصدر مرسوما باتخاذ إجراءات خاصة

06:08 م الإثنين 28 فبراير 2022
ردا على العقوبات.. بوتين يصدر مرسوما باتخاذ إجراءات خاصة

فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة على خلفية العقوبات الغربية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن عقوبات جديدة على الكرملين (الرئاسة الروسية) والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد - إن العقوبات الجديدة تشمل إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي، بما في ذلك الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى حظر تواجد وسائل الإعلام الروسية لدى الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق ببيلاروسيا، قالت فون دير لاين، إن المفوضية قررت "ضرب نظام لوكاشينكو بمجموعة جديدة من العقوبات"، موضحة أنها تتضمن مجموعة تدابير تقييدية تجاه أهم القطاعات الاقتصادية لبيلاروسيا، والتي من بينها وقف صادرات منتجات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتبغ إلى جانب فرض عقوبات على عدد من المواطنين البيلاروسيين الذين ساهموا في المجهود الحربي الروسية.

فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا

الخبر التالى:

روسيا: انضمام أوكرانيا إلى الناتو خط أحمر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا