ردا على العقوبات.. بوتين يصدر مرسوما باتخاذ إجراءات خاصة

وكالات:

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما باتخاذ إجراءات اقتصادية خاصة على خلفية العقوبات الغربية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن عقوبات جديدة على الكرملين (الرئاسة الروسية) والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد - إن العقوبات الجديدة تشمل إغلاق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي أمام الطيران الروسي، بما في ذلك الطائرات الخاصة، بالإضافة إلى حظر تواجد وسائل الإعلام الروسية لدى الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق ببيلاروسيا، قالت فون دير لاين، إن المفوضية قررت "ضرب نظام لوكاشينكو بمجموعة جديدة من العقوبات"، موضحة أنها تتضمن مجموعة تدابير تقييدية تجاه أهم القطاعات الاقتصادية لبيلاروسيا، والتي من بينها وقف صادرات منتجات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتبغ إلى جانب فرض عقوبات على عدد من المواطنين البيلاروسيين الذين ساهموا في المجهود الحربي الروسية.