الخارجية الفلسطينية تستدعي قنصل فرنسا للاحتجاج على تصريحات رئيس وزرائها بشأن القدس

رام الله - (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، القنصل العام الفرنسي في القدس رينيه تروكاز للاحتجاج على تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بشأن القدس.

وقال بيان للوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن وكيل وزارة الخارجية أمل جادو شكعة عبرت للقنصل الفرنسي عن "استياء القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني" بشأن اعتبار كاستكس القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

وحذرت شكعة من أن تصريحات كاستكس "انحراف عن الموقف المبدئي الذي تعودناه من فرنسا ومن دول الاتحاد الأوروبي المبني على أسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي انتهاك واضح للإجماع الدولي على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار 478 و2334".

ونقل البيان عن القنصل الفرنسي العام تأكيده على التزام بلاده بحل الدولتين، مضيفا أن موقف باريس لم يتغير من القدس ومن حق الفلسطينيين في إقامة عاصمتهم في المدينة، وأن بقاء القنصلية العامة في القدس هو خير دليل على ذلك.

وبحسب البيان، فقد سلمت شكعة في الاجتماع رسالة من معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى نظيره الفرنسي. كما كان أرسل الرئيس محمود عباس رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذات الخصوص.

وكان كاستكس قال خلال مشاركته بالعشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، إن "القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.