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ألمانيا تنتقد تهديد بوتين غير المباشر باستخدام الأسلحة النووية

06:02 م الإثنين 28 فبراير 2022
ألمانيا تنتقد تهديد بوتين غير المباشر باستخدام الأسلحة النووية

انالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية

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برلين - (د ب أ)

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل غير مباشر باستخدام الأسلحة النووية.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في برلين اليوم الاثنين: " أطالب روسيا بالتخلي عن هذه التصريحات التصعيدية مستقبلا".

وأكدت بيربوك أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يمثل تهديدا لروسيا، وقالت إنه يجب أخذ تهديد بوتين على محمل الجد.

كان بوتين أمر أمس الأحد بوضع أسلحة الردع للقوة النووية الروسية في حالة تأهب خاصة، وجرى تفسير هذا الإعلان على أنه تهديد من بوتين باستخدام السلاح النووي .

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت قد اعربت في وقت سابق من اليوم الاثنين عن قلقها بشأن التهديد غير المباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلق بالأسلحة النووية.

وقالت لامبرشت في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية اليوم الاثنين: "يجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد، وقبل كل شيء يجب أن يتم مراقبته من قبل استطلاعاتنا... ولكن يجب أيضا أن نضع ذلك في سياق أنه (بوتين) لم يتقدم في هجومه وحربه بالسرعة التي كان يتصورها على الأرجح... لقد تصور أن الأمر سيُنجز بصورة أسرع، والآن عليه أن يتصرف، وهذا هو سبب هذه الإشارات. ومع ذلك، رأينا كيف أن بوتين لا يمكن التنبؤ به، ولذلك يجب أن نكون يقظين للغاية الآن.. سيتعين علينا أيضا التحدث عن ذلك في الناتو".

وقالت لامبرشت: "يعرف بوتين الآثار المدمرة التي قد يخلفها مثل هذا القرار على بلاده، ويعرف مسؤولون آخرون في روسيا ذلك أيضا. لذلك يتعلق الأمر الآن بالحفاظ على الهدوء وعدم الاستمرار في هذا التصعيد"، مؤكدة ضرورة الاستعداد لأي مستجدات.

وأعلنت لامبرشت أنه جاري تسليم أسلحة من ألمانيا إلى أوكرانيا، وقالت: "الأسلحة في طريقها ولن يستغرق الأمر أياما، بل نتحدث عن ساعات"، مضيفة أنه على الرغم من الحرب، هناك إمكانيات للنقل، موضحة أنها لا ترغب في الإدلاء بتفاصيل حتى لا تتعرض عملية النقل للخطر.

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