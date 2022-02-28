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واشنطن تجدد تحذيراتها من السفر إلى روسيا وبيلاروسيا

05:56 م الإثنين 28 فبراير 2022
واشنطن تجدد تحذيراتها من السفر إلى روسيا وبيلاروسيا

الخطوط الجوية الأمريكية

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واشنطن - (د ب أ)

جددت الخارجية الأمريكية تحذيراتها من السفر إلى روسيا وبيلاروسيا، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن المواطنين الأمريكيين يمكن أن يتعرضوا في روسيا لمضايقات من جانب قوات الأمن، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية هناك لا يمكنها تقديم الدعم للمواطنين الذين يواجهون أزمات سوى بشكل محدود.

وأضافت أنه ينبغي على المواطنين الأمريكيين أن يفكروا لهذا السبب في مغادرة روسيا "فورا" طالما كانت هناك خطوط طيران، وتابعت أن الشيء نفسه ينطبق على المواطنين الأمريكيين الموجودين في بيلاروسيا.

كانت الخارجية الأمريكية حذرت في وقت سابق من السفر إلى روسيا وبيلاروسيا، ولاسيما بسبب الانتشار المحلي لجائحة كورونا.

يذكر أن إرشادات السفر الصادرة من الخارجية الأمريكية تنقسم إلى أربع مستويات.

وكانت الوزارة أصدرت تحذيرات من السفر إلى العديد من الدول بسبب جائحة كورونا وذلك بناء على توصيات من هيئة الصحة الأمريكية.

الخطوط الجوية الأمريكية تحذيرات السفر روسيا بيلاروسيا

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