الفاتيكان يجدد عرضه الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

روما - (د ب أ):

جدد الفاتيكان عرضه التدخل كوسيط سلام في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، في مقابلة مع أربع صحف إيطالية اليوم الإثنين إن الكرسي الرسولي "مستعد في أي وقت" لمساعدة أطراف النزاع على إيجاد حل، وأضاف: "أكرر طلب قداسة البابا العاجل خلال زيارته للسفارة الروسية بإنهاء المعارك والعودة إلى المفاوضات".

وكان بابا الفاتيكان فرانسيس توجه إلى مبنى السفارة الروسية أول أمس السبت في عمل استثنائي.