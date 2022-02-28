أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الفاتيكان يجدد عرضه الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

02:06 م الإثنين 28 فبراير 2022
الفاتيكان يجدد عرضه الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

وزير خارجية الفاتكيان الكاردينال بيترو بارولين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

روما - (د ب أ):

جدد الفاتيكان عرضه التدخل كوسيط سلام في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، في مقابلة مع أربع صحف إيطالية اليوم الإثنين إن الكرسي الرسولي "مستعد في أي وقت" لمساعدة أطراف النزاع على إيجاد حل، وأضاف: "أكرر طلب قداسة البابا العاجل خلال زيارته للسفارة الروسية بإنهاء المعارك والعودة إلى المفاوضات".

وكان بابا الفاتيكان فرانسيس توجه إلى مبنى السفارة الروسية أول أمس السبت في عمل استثنائي.

الكاردينال بيترو بارولين أوكرانيا روسيا الفاتيكان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الغلاء والصحة والتعليم.. 20 رسالة من الرئيس السيسي بشأن الزيادة السكانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا