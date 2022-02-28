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إيطاليا تدعو مواطنيها بمغادرة روسيا "بدون تأخير"

01:04 م الإثنين 28 فبراير 2022
إيطاليا تدعو مواطنيها بمغادرة روسيا "بدون تأخير"

إيطاليا

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روما - (د ب ا):

دعت إيطاليا مواطنيها إلى مغادرة روسيا فورا بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه على جميع الايطاليين، سواء كانوا من الطلاب أو السائحين أو العاملين، الذين لا يملكون تصاريح إقامة دائمة في روسيا، السعى للعودة إلى إيطاليا " بدون تأخير".

كما أنها حثت المواطنين على عدم السفر إلى روسيا.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للايطاليين السفر إلى إيطاليا من خلال اسطنبول أو الدوحة أو أبو ظبي أو دبي، وذلك بعدما أغلقت إيطاليا، مثل دول أوروبية أخرى، مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن للايطاليين الوصول لدولة ضمن نطاق الشنجن من خلال استقلال حافلة إلى تالين في استونيا من سان بطرسبرج.

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