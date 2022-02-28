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رئيس الوفد الروسي للمفاوضات: مهتمون بالتوصل لاتفاق مع أوكرانيا في أسرع وقت ممكن

01:01 م الإثنين 28 فبراير 2022
رئيس الوفد الروسي للمفاوضات: مهتمون بالتوصل لاتفاق مع أوكرانيا في أسرع وقت ممكن

فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي

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مينسك - (د ب أ):

قال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي رئيس الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروس، إن روسيا مهتمة بالتوصل بسرعة إلى اتفاقيات مع أوكرانيا ووضع حد لسقوط الضحايا على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت كالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عنه القول للصحفيين: "كل ساعة من الصراع تعني سقوط قتلى من المواطنين الأوكرانيين والجنود الأوكرانيين، ولذلك، بالطبع، نحن مهتمون بالتوصل إلى اتفاقيات في أسرع وقت ممكن. ولا شك في أن هذه الاتفاقيات ينبغي أن تلبي مصالح الطرفين".

وقال: "أمضينا طوال الليل في انتظار وصول الوفد الأوكراني. ولسوء الحظ، فإن الترتيبات اللوجيستية معقدة للغاية، وقد تأخر موعد الوصول عدة مرات"، متوقعا أن تنطلق المحادثات بعد ظهر اليوم، وفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

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