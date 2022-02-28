اجتماع طارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

(وكالات):

عقد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لوزراء دفاع دول الاتحاد، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتب بوريل على تويتر: "أعقد اليوم اجتماعا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالهجوم الروسي غير المبرر".

ووفقا له، سيناقش الوزراء احتياجات أوكرانيا. وقال: "سنناقش المزيد من الاحتياجات العاجلة وننسق مساعدتنا من خلال غرفة تبادل معلومات يديرها المقر العسكري للاتحاد الأوروبي".