اجتماع طارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
(وكالات):
عقد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لوزراء دفاع دول الاتحاد، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكتب بوريل على تويتر: "أعقد اليوم اجتماعا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالهجوم الروسي غير المبرر".
ووفقا له، سيناقش الوزراء احتياجات أوكرانيا. وقال: "سنناقش المزيد من الاحتياجات العاجلة وننسق مساعدتنا من خلال غرفة تبادل معلومات يديرها المقر العسكري للاتحاد الأوروبي".
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