متى تبدأ المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

وكالات:

أعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي عن إمكانية بدء المحادثات الروسية الأوكرانية في الساعة التاسعة بتوقيت جرينيتش أي الساعة الـ 12 ظهراً بتوقيت موسكو.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال ليونيد كرافتشوك رئيس أوكرانيا الأسبق إن الوفد الأوكراني قد حلق في طائرة مروحية بولندية وإن المفاوضات ستبدأ في غضون ساعة ونصف الساعة.

وكانت الخارجية البيلاروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وكانت أوكرانيا قد اعلنت، اليوم الإثنين، وصول وفد تابع لها إلى الحدود البيلاروسية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الغزو الذي بدأ الخميس.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن "الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل بودولاك، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقبيل ذلك، أكدت بيلاروسيا أنها جاهزة لاستضافة المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، في اليوم الخامس من الهجوم الذي شنته موسكو.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية على "فيسبوك": "مكان المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس جاهز، وننتظر وفدي البلدين".

وأرفقت الوزارة المنشور بصورة لقاعة المفاوضات، تُظهر طاولة طويلة وأعلام الدول الثلاث في الخلفية.

وتأتي تلك التطورات بعدما قال المفاوض الروسي مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو تريد التوصل إلى "اتفاق" مع كييف.

وأوضح ميدينسكي للتلفزيون الروسي: "كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون. اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين".