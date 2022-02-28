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أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية

11:54 ص الإثنين 28 فبراير 2022
أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية

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كييف-(بي بي سي):

نفى مسؤولون أوكرانيون صحة ما أعلنته روسيا بأن قواتها استولت على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، التي تعتبر الأكبر من نوعها في أوروبا.

وقالت إنرجواتوم، الشركة النووية الأوكرانية التابعة للدولة، لوكالة إنترفاكس، للأنباء إن هذه المزاعم من قبل موسكو "كذب مطلق، وتزوير".

وكانت روسيا قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن قواتها سيطرت على المحطة النوية، وإن العمليات مستمرة كالمعتاد.

وقال الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف من وزارة الدفاع الروسية في بيان له إن "الجنود الروس يحرسون المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية زابوريزهزهيا ويسيطرون عليها بشكل كامل".

وأضاف "إن العمل مستمر على صيانة المنشآت والسيطرة على الوضع الإشعاعي ليكون في الوضع الطبيعي. الخلفية المشعة طبيعية".

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت أسوأ حادث نووي بالتاريخ عام 1986.

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