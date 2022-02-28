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روسيا تستولي على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.. والأخيرة تنفي

11:20 ص الإثنين 28 فبراير 2022
روسيا تستولي على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.. والأخيرة تنفي

القوات الروسية

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موسكو/كييف - (د ب أ):

سيطرت القوات الروسية - بحسب بياناتها - على محطة الطاقة النووية في مدينة زاباروجيا بجنوب أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في موسكو اليوم الاثنين إن العاملين يواصلون التحكم في المنشأة وصيانتها.

وفي المقابل، نفت شركة "إنرجوآتوم" المملوكة لأوكرانيا هذا الوصف، وقالت إن الأمر يتعلق بخبر كاذب.

وجاء في بيان للشركة: " في الوقت الحالي، تخضع جميع محطات الطاقة النووية الأربعة لسيطرة أوكرانيا وتعمل بشكل طبيعي. شركة إنرجوآتوم تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية محطات الطاقة النووية".

وبحسب بيانات روسية، لا توجد زيادة في الإشعاع حول محطة الطاقة النووية. وكان الجيش الروسي قد سيطر من قبل على منطقة الحظر حول مفاعل تشيرنوبيل شمالي كييف. وخلال التوغل إلى منطقة المفاعل الذي انفجر عام 1986 تغربلت تربة مشعة، ما أدى إلى زيادة طفيفة في مستويات الإشعاع.

القوات الروسية محطة للطاقة النووية أوكرانيا مدينة زاباروجيا

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