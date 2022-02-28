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وصول الوفد الأوكراني إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروسيا

10:51 ص الإثنين 28 فبراير 2022
وصول الوفد الأوكراني إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروسيا

أوكرانيا

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وكالات:

وصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

يأتي ذلك بعد إعلان كييف موافقتها على إجراء مفاوضات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، على أن تعقد ليس في أراضي بيلاروس لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

ويستمر الهجوم الروسي على الاراضي الاوكرانية، وتزعم موسكو انها ارسلت قواتها الى اراضي جارتها الخميس الماضي لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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