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روسيا تحظر على الأجانب بيع أوراق مالية

08:56 ص الإثنين 28 فبراير 2022
روسيا تحظر على الأجانب بيع أوراق مالية

البنك المركزي الروسي

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موسكو- (د ب أ):

يعتزم البنك المركزي الروسي اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم النظام المالي المحلي في ضوء العقوبات الاقتصادية المشددة من الغرب.

وأعلن البنك صباح اليوم الاثنين حظرا على تجار الأوراق المالية من بيع أوراق مالية روسية مملوكة لأجانب.

كما أعلن البنك دعم مؤسسات مالية محلية بضخ رؤوس أموال ومعاملات العملات الأجنبية.

وتعرض الروبل للضغط مرة أخرى. ومن المقرر افتتاح أسواق العملة والنقد في وقت لاحق اليوم الاثنين، حسبما أعلن البنك المركزي الروسي. ووفقا لبورصة موسكو، لم يتضح بعد متى ستفتح البورصة الروسية.

ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي حيز التنفيذ ليلة الأحد/الاثنين. وتعتبر هذه العقوبات بالغة التأثير على غرار الاستبعاد المخطط له قريبا لبعض المؤسسات المالية الروسية من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت".

وتعهد البنك المركزي الروسي بالفعل بتقديم الدعم للبنوك المحلية أمس الأحد في ضوء الاستبعاد الوشيك من "سوفيت". وقال البنك أمس إن هناك ما يكفي من رأس المال والسيولة للعمل دون انقطاع في أي ظرف.

البنك المركزي الروسي يع أوراق مالية وسيا تحظر لأجانب

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