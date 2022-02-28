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تقارير: رئيس جمهورية دونيتسك الأوكرانية الانفصالية يتعرض لإطلاق نار

08:48 ص الإثنين 28 فبراير 2022
تقارير: رئيس جمهورية دونيتسك الأوكرانية الانفصالية يتعرض لإطلاق نار

دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونتسك

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موسكو- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، بتعرض رئيس جمهورية دونيتسك الأوكرانية الانفصالية دينيس بوشيلين لإطلاق نار شمال شرق مدينة ماريوبول.

ونقلت قناة "روسيا 24" الروسية عن بوشيلين القول إن موكبه تعرض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.

وأضاف :"كل شيء على ما يرام والجميع بخير"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتينك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل أيام الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أكرانيا كدولتين مستقلتين، وأعقب هذا تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

رئيس جمهورية دونيتسك الأوكرانية تعرض لإطلاق نار مدينة ماريوبول

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