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كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت تجربة لتطوير "قمر صناعي للاستطلاع"

08:08 ص الإثنين 28 فبراير 2022
كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت تجربة لتطوير "قمر صناعي للاستطلاع"

أرشيفية

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سول- (د ب أ):

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الإثنين إن عملية الإطلاق التي أجرتها اليوم الماضي، والتي وصفتها كوريا الجنوبية واليابان بأنها إطلاق صاروخ باليتسي، هي في الواقع جزء من تطوير "قمر صناعي للاستطلاع"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وذكرت الوكالة اليوم الاثنين " أن إدارة تطوير صناعة الفضاء الوطنية في كوريا الشمالية وأكاديمية علوم الدفاع نفذتا تجربة مهمة يوم الأحد بموجب خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

وأضافت الوكالة أن الاختبار ساعد المؤسستين على "التأكد من خصائص ومستوى دقة نظام التصوير عالي الوضوح ونظام نقل البيانات وأجهزة التحكم في الوضعية"،وفقا للوكالة.

يشار إلى أن أقمار الاستطلاع تستخدم بشكل أساسي للأغراض العسكرية. ولم تقدم كوريا الشمالية أي تفاصيل بشأن المقذوف المستخدم في نقل الكاميرات، بينما قالت كوريا الجنوبية واليابان إنه صاروخ باليستي.

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