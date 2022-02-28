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ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 435 مليون حالة

07:37 ص الإثنين 28 فبراير 2022
ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 435 مليون حالة

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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واشنطن- (د ب أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 435 مليونا و229 ألفا و976 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و948 ألفا و460 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليونا و939 ألفا و203 حالات، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و916 ألفا و117 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليونا و776 ألفا و794 حالة.

جامعة جونز هوبكنز ول العالم صابات كورونا

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