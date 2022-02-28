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صاروخ روسي يصيب مبنى سكنيا في تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا

07:36 ص الإثنين 28 فبراير 2022
صاروخ روسي يصيب مبنى سكنيا في تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا

أرشيفية

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كييف- (د ب أ):

أصاب صاروخ روسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مبنى سكنيا وسط مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا، ما سبب اندلاع حريق.

وذكرت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا عبر تطبيق تيليجرام أنه "في الساعة 02:45، أصاب صاروخ مبنى سكنيا وسط تشيرنيهيف، ما تسبب في اشتعال النيران بالطابقين السفليين. ولا يزال عدد الجرحى غير معروف حاليا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقال أولكسندر إيفتشينكو، المتحدث باسم إدارة الطوارئ الحكومية في تشيرنيهيف، لوسائل الإعلام إن امرأة أصيبت بجروح طفيفة، وقد إخماد الحريق بالفعل.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وفي منطقة خاركيف.

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