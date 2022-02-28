رئيس أوكرانيا يناقش رئيسة المفوضية الأوروبية مسألة انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

كييف- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية اورزولا فون دير لاين، مسألة انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.

وغرد زيلينسكي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أيضا أجريت أيضا محادثة هاتفية مع أورزولا فون دير لاين. تحدثنا عن قرارات ملموسة بشأن تعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا، والمساعدات المالية الكلية (من الاتحاد) وانضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وفي وقت سابق، اتفق زيلينسكي مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والرئيس البولندي أندريه دودا، على مزيد من الإجراءات المشتركة لمواجهة الاعتداء الروسي على أوكرانيا.

كانت رئيسة المفوضية تحدثت أمس الأحد في صالح فكرة انضمام أوكرانيا للتكتل.

وقالت فون دير لاين لمراسل شبكة "يورو نيوز" الإخبارية عندما سألها أمس الأحد عن انضمام كييف للتكتل: "في الواقع، ومع مرور الوقت، هم (الأوكرانيون) ينتمون إلينا. إنهم واحد منا ونريدهم داخل التكتل."

كما شددت على أن هناك مجالات تعاون كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

كما دفع الرئيس الأوكراني في وقت سابق باتجاه اتخاذ قرار أوروبي بشأن انضمام بلاده للتكتل.

وغرد زيلينسكي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "إنها لحظة حاسمة لإغلاق النقاش الذي استمر أمدا طويلا، والبت بشكل نهائي في مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي."

وقال الرئيس: "ناقشت مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل المزيد من المساعدة الفعالة والكفاح البطولي للأوكرانيين من أجل مستقبل حر".