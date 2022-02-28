أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

تقارير: طائرات عسكرية تنطلق من القرم باتجاه كييف وخاركيف

03:34 ص الإثنين 28 فبراير 2022
تقارير: طائرات عسكرية تنطلق من القرم باتجاه كييف وخاركيف

مقاتلة روسية - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (د ب أ):

انطلقت العديد من القاذفات والمقاتلات من شبه جزير القرم باتجاه المدن الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة (يونيان).

وتشير التقارير إلى أن العاصمة كييف، وخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بالإضافة إلى ميكولايف بالقرب من البحر الأسود، وخيرسون في الجنوب كانت ضمن الأهداف.

وليس من الممكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وضمت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم، التي تقع في البحر الأسود، من أوكرانيا، بالقوة، في عام 2014.

طائرات عسكرية تجاه كييف وخاركيف لقاذفات والمقاتلات به جزير القرم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1521

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

1213

متعافون اليوم

482248

إجمالي الإصابات

24040

إجمالي الوفيات

412161

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |الصحة: تسجيل 1521 إصابة جديدة بكورونا .. و 48 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا