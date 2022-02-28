تقارير: طائرات عسكرية تنطلق من القرم باتجاه كييف وخاركيف

كييف- (د ب أ):

انطلقت العديد من القاذفات والمقاتلات من شبه جزير القرم باتجاه المدن الأوكرانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة (يونيان).

وتشير التقارير إلى أن العاصمة كييف، وخاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بالإضافة إلى ميكولايف بالقرب من البحر الأسود، وخيرسون في الجنوب كانت ضمن الأهداف.

وليس من الممكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وضمت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم، التي تقع في البحر الأسود، من أوكرانيا، بالقوة، في عام 2014.