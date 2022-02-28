السفارة الأمريكية في موسكو تحث الأمريكيين على مغادرة روسيا

موسكو-(أ ش أ):

حثت السفارة الأمريكية في روسيا المواطنين الأمريكيين، على مغادرة البلاد على الفور؛ بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة.

وجاء في نص التحذير الأمني الذي ورد على موقع السفارة الإلكتروني: "يقوم عدد متزايد من شركات الطيران بإلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وأغلقت دول عديدة مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية. يجب على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة روسيا فورًا عبر الرحلات التجارية التي لا تزال متاحة حتى الآن".