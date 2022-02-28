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زيلينسكي: لوكاشينكو أكد لي أن القوات في بيلاروسيا لن تدخل أوكرانيا

12:14 ص الإثنين 28 فبراير 2022
زيلينسكي: لوكاشينكو أكد لي أن القوات في بيلاروسيا لن تدخل أوكرانيا

فلودومير زيلنسكي

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كييف-(أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكد له أن الصواريخ والطائرات والمروحيات لن تطير إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، وأن القوات البيلاروسية لن تدخل أراضي الدولة الأوكرانية.

وذكرت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية، أن زيلنسكي أعلن ذلك بعد محادثات مع لوكاشينكو، وقال إنه تحدث مع لوكاشينكو لفترة طويلة وبصورة موضوعية للغاية.

وأضاف زيلينسكي "لا أريد أن تطير الصواريخ والطائرات والمروحيات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا. لا أريد أن تذهب القوات إلى أوكرانيا من بيلاروسيا. لقد أكد لي ذلك".

وأكد رئيس أوكرانيا أن مهمته هي حماية أوكرانيا، مضيفا "لقد رأيت خلال هذه الأيام الصعبة كيف نقوم بهذه المهمة".

وعقب محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعيم البيلاروسي أولكسندر لوكاشينكو، تم الاتفاق على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية بالقرب من نهر بريبيات.

وبحسب الخدمة الصحفية لدائرة الأمن، فقد تولى لوكاشينكو مسؤولية حقيقة أنه "بالنسبة لوقت السفر والمفاوضات وعودة الوفد الأوكراني، ستبقى جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض".

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Asha
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