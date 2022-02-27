الجزائر تعلن وفاة أحد رعاياها في الحرب الروسية الأوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأحد وفاة أحد رعاياها بمدينة خاركيف في أوكرانيا، إثر المعارك التي دارت بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية صباح اليوم، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وتستمر معركة السيطرة على كييف الأحد بينما يعزز الغرب ضغوطه موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام سويفت المالي ويستعد لتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

وفي اليوم الرابع من هجوم فلاديمير بوتين، أطلقت صفارات الإنذار المضادة للطائرات في كييف ليلة السبت إلى الأحد، حسبما ذكرت خدمة الاتصال الرسمية الخاصة، داعية السكان إلى اللجوء إلى الملاجئ في العاصمة