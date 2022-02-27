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ضربة قاسية للاقتصاد الروسي.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من موسكو

08:36 م الأحد 27 فبراير 2022
ضربة قاسية للاقتصاد الروسي.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من موسكو

مجموعة بي بي النفطية

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وكالات

أعلنت مجموعة "بي بي" النفطية البريطانية، الأحد، انسحابها من رأس مال شركة "روسنيفت" الروسية العملاقة، في خطوة تعني سحب 25 مليار دولار.

وتصل حصة المجموعة البريطانية في رأس رأس مال شركة "روسنيفت" الروسية إلى 19.75 في المئة، وهو ما يجعل الانسحاب ضربة قاسية للاقتصاد الروسي.

وأوضحت المجموعة، في بيان، أن مديرها العام، برنارد لوني، سيستقيل من مجلس إدارة "روسنيفت"، بـ"مفعول فوري"، وذلك في إطار إجراءات عقابية ضد روسيا، على خلفية بدئها غزو أوكرانيا المجاورة.

مجموعة بي بي النفطية النفط البريطاني موسكو الاقتصاد الروسي روسيا أوكرانيا

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