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عمرها 45 يومًا.. إنقاذ رضيعة من بئر مهجور في الأردن

08:31 م الأحد 27 فبراير 2022
عمرها 45 يومًا.. إنقاذ رضيعة من بئر مهجور في الأردن

أرشيفية

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وكالات

نجحت الجهات الأمنية في الأردن من إنقاذ رضيعة وجدت في بئر أثناء رحلة تنزه في محافظة إربد شمالي الأردن.

البداية كانت خلال رحلة تنزه لعدد من الأشخاص في المحافظة الأردنية، وعثروا على طفلة عمرها حوالي شهر ونصف الشهر داخل بئر قديمة في إحدى مناطق لواء الطيبة غرب مدينة إربد.

على الفور أبلغوا الجهات الأمنية لإنقاذ الرضيعة من البئر، وهرعت فرق الإنقاذ فور البلاغ إلى مكان الواقعة وتمكنوا من إخراج الطفلة من داخل البئر.

وتلقت الرضيعة إسعافات أولية قبل نقلها إلى المستشفى، ووصفت السلطات الصحية حالتها بأنها جيدة.

وقال مسؤول أردني محلي، إن عددًا من النساء يحاولن التخلص من أبنائهم الذين تم إنجابهم نتيجة علاقة غير شرعية، حيث يعثر عليهم المارة في الشوارع أو أمام المساجد وتقوم الجهات الرسمية الأردنية بإطلاق مسمى "مجهولي النسب" عليهم ويتم رعايتهم في مؤسسات مختصة.

الأردن بئر مهجور إنقاذ رضيعة

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