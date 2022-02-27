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إيطاليا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

07:49 م الأحد 27 فبراير 2022
إيطاليا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

الطيران الروسي

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لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية، لتنضم إيطاليا إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية التي تشنها على أوكرانيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي - في بيان - "أغلقت إيطاليا مجالها الجوي أمام روسيا، بحسب ما نقلته صحيفة "كورير ديلا سيرا" الإيطالية، ويشمل الإجراء حظر جميع الطائرات المدنية أو العسكرية القادمة من روسيا أو التي تنتمي إلى شركات روسية.

وأشار المكتب أيضا إلى قرار جديد من رئيس الوزراء الإيطالي يتيح إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بعد مكالمة هاتفية بين دراجي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي.

وبذلك تصبح إيطاليا واحدة من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، من بينها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وسلوفينيا وليتوانيا وبلغاريا ولاتفيا وإستونيا وجمهورية التشيك وبولندا. وأغلقت المملكة المتحدة مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية الأسبوع الماضي.

وردت روسيا بإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية ورحلات الترانزيت من دول أوروبية، في إجراء استهدف حتى الآن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا والتشيك، بحسب الصحيفة.

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Asha
الطيران الروسي غلق المجال الجوي إيطاليا

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