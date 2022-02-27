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الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية

07:35 م الأحد 27 فبراير 2022
الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات ذات الملكية الروسية والتي تسيطر عليها روسيا أو المسجلة لديها "بما في ذلك الطائرات الخاصة بالأثرياء".

واقترح الاتحاد الأوروبي، تقديم نحو 450 مليون يورو للإمدادات العسكرية لأوكرانيا و50 مليون يورو لمساعدات أخرى.

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