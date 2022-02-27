أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

موسكو تقر بسقوط قتلى روس وتعلن حصيلة العملية العسكرية ضد أوكرانيا

07:18 م الأحد 27 فبراير 2022
موسكو تقر بسقوط قتلى روس وتعلن حصيلة العملية العسكرية ضد أوكرانيا

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أقرت وزارة الدفاع الروسية، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك، اليوم الأحد إنه "تم تدمير 254 دبابة ومدرعة و31 طائرة و46 راجمة صواريخ متعددة المهام و103 مدافع ميدانية ومدافع هاون لدى الجانب الأوكراني".

وأوضحت أنه "خلال عمليات اليوم دمرت 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لدى الجانب الأوكراني و3 مسيرات من طراز بيرقدار".

وأضافت "تدمير 27 مركزا للقيادة والاتصال و38 من أنظمة الدفاع الجوي و56 محطة رادار لدى الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية".

وتابعت أنه "القوات الروسية استهدفت منذ بدء العملية العسكرية 1067 منشأة وبنية تحتية عسكرية أوكرانية".

وزارة الدفاع الروسية قتلى روس غزو أوكرانيا أوكرانيا الحرب الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر نهائي كأس كاراباو | تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا