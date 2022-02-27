الصحة العالمية تحذر: إمدادات الأوكسجين في أوكرانيا تقترب من "نقطة خطيرة"

كوبنهاجن - (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص خطير في إمدادات الأوكسجين في المستشفيات الأوكرانية.

وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد "وضع إمدادات الأوكسجين يقترب من نقطة خطيرة للغاية في أوكرانيا. الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأوكسجين من المصانع إلى المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة كييف".

وتابع البيان "احتياطيات الأوكسجين يمكن أن تنفد لدى أغلبية المستشفيات خلال الـ24 ساعة القادمة. بعض الاحتياطيات نفدت الفعل. هذا يشكل خطرا على حياة آلاف الأشخاص".

وتحتاج المستشفيات الأوكسجين لعلاج المصابين بأعداد كبيرة من الأمراض، من بينها كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة إن الحرب أدت إلى زيادة الطلب في أوكرانيا بنسبة تصل إلى 25 %.

أكدت المنظمة "أنه من الضروري ضمان وصول الإمدادات الطبية المنقذة للحياة- ومن بينها الأوكسجين- إلى من يحتاجونها".