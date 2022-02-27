مشاهد مُقبضة.. مئات الأوكرانيين ينتظرون القطار لمغادرة كييف إلى بولندا (فيديو)
وكالات
في مشهد يعيد إلى الأذهان ذكريات الحرب العالمية الثانية، وقف الآلاف من الأوكرانيين في محطات القطار بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، في انتظار نقلهم إلى دول الجوار هربًا من الحرب الدائرة في البلاد.
وارتفع عدد الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى 368 ألف شخص، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلا عن بيانات من السلطات الوطنية.
وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر إن الأعداد سوف تستمر في الارتفاع. ووصل أكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا وحدها، وفقًا لحرس الحدود البولندي.
This footage from Lviv of people waiting for trains to reach Poland looks like colorized WWII footage. It was recorded today. https://t.co/DpaAe5XSnV pic.twitter.com/bqmYu8A6j3— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 27, 2022
Finally, after 3 days of humiliation & torture, Indian students are now in the processing line of being boarded on a train to Poland. We wish they all reach their respective homes safe & sound.— Jas Oberoi | ਜੱਸ ਓਬਰੌਏ (@iJasOberoi) February 27, 2022
Thank you @BaazNewsOrg for the updates. pic.twitter.com/GVmdqIVpm8
According to reports EagleFM managed to get from students in Ukraine only one Namibian student out of 92 managed to reach Poland from Ukraine. Other students are still fighting to get onto a train to the borders. pic.twitter.com/gDTbYjPgkV— Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) February 26, 2022
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