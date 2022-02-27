أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مشاهد مُقبضة.. مئات الأوكرانيين ينتظرون القطار لمغادرة كييف إلى بولندا (فيديو)

07:14 م الأحد 27 فبراير 2022
مشاهد مُقبضة.. مئات الأوكرانيين ينتظرون القطار لمغادرة كييف إلى بولندا (فيديو)

آلاف الأوكرانيين ينتظرون قطارات اللجوء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

في مشهد يعيد إلى الأذهان ذكريات الحرب العالمية الثانية، وقف الآلاف من الأوكرانيين في محطات القطار بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، في انتظار نقلهم إلى دول الجوار هربًا من الحرب الدائرة في البلاد.
وارتفع عدد الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى 368 ألف شخص، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلا عن بيانات من السلطات الوطنية.
وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر إن الأعداد سوف تستمر في الارتفاع. ووصل أكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني إلى بولندا وحدها، وفقًا لحرس الحدود البولندي.

أوكرانيا اللاجئين الأوكرانيين قطارات اللجوء غزو أوكرانيا الحرب الروسية

الخبر التالى:

الصحة العالمية تحذر: إمدادات الأوكسجين في أوكرانيا تقترب من "نقطة خطيرة"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر نهائي كأس كاراباو | تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا