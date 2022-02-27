أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

ألمانيا تدعو إلى إيجاد حلول غير بيروقراطية للاجئي الحرب الأوكرانيين

07:09 م الأحد 27 فبراير 2022
ألمانيا تدعو إلى إيجاد حلول غير بيروقراطية للاجئي الحرب الأوكرانيين

ألمانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب أ)

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأنها تعول على قيام ألمانيا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات سريعة للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا.

وقبل انعقاد لقاء أزمة مع نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بروكسل اليوم الأحد:" الشيء المهم في المقام الأول بالنسبة لنا الآن هو إيجاد حلول غير بيروقراطية لإيصال الناس إلى مكان آمن بأسرع ما يمكن".

وأضافت فيرز:" بالتأكيد سنبعث اليوم بإشارة قوية لأن هذا تحول شامل في النموذج الفكري".

وتابعت الوزيرة الألمانية:" لأول مرة تعود الحرب في أوروبا مرة أخرى، وعندئذ ستكون بالطبع إشارة قوية للغاية عندما تتفق أوروبا اليوم على إيواء إنساني وبأكبر قدر ممكن من اللابيروقراطية".

وذكرت فيزر أنه حتى الآن لم يصل طلب مساعدة من دول لها حدود مع أوكرانيا مثل بولندا أو المجر، مشيرة إلى أن مولودوفا فقط هي التي طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في جنيف، قد أعلنت أنها تستعد للتعامل مع أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا، إذا استمرت الحرب الروسية ضد البلاد، في التصعيد.

ألمانيا أوكرانيا روسيا نانسي فيزر وزارة الداخلية الألمانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر نهائي كأس كاراباو | تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا