ألمانيا تدعو إلى إيجاد حلول غير بيروقراطية للاجئي الحرب الأوكرانيين

بروكسل - (د ب أ)

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بأنها تعول على قيام ألمانيا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات سريعة للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا.

وقبل انعقاد لقاء أزمة مع نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في بروكسل اليوم الأحد:" الشيء المهم في المقام الأول بالنسبة لنا الآن هو إيجاد حلول غير بيروقراطية لإيصال الناس إلى مكان آمن بأسرع ما يمكن".

وأضافت فيرز:" بالتأكيد سنبعث اليوم بإشارة قوية لأن هذا تحول شامل في النموذج الفكري".

وتابعت الوزيرة الألمانية:" لأول مرة تعود الحرب في أوروبا مرة أخرى، وعندئذ ستكون بالطبع إشارة قوية للغاية عندما تتفق أوروبا اليوم على إيواء إنساني وبأكبر قدر ممكن من اللابيروقراطية".

وذكرت فيزر أنه حتى الآن لم يصل طلب مساعدة من دول لها حدود مع أوكرانيا مثل بولندا أو المجر، مشيرة إلى أن مولودوفا فقط هي التي طلبت المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في جنيف، قد أعلنت أنها تستعد للتعامل مع أربعة ملايين لاجئ من أوكرانيا، إذا استمرت الحرب الروسية ضد البلاد، في التصعيد.