أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الخارجية تصدر بيانا حول أول مصاب مصري في أوكرانيا

05:47 م الأحد 27 فبراير 2022
الخارجية تصدر بيانا حول أول مصاب مصري في أوكرانيا

وزارة الخارجية المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية، أنها تتابع ما ورد بشأن إصابة المواطن المصري، محمد سعد رجب محمد زايد، بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليًا في إحدى المُستشفيات في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأحد إن "وزير الخارجية سامح شكري وجه على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية".

واستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر اليوم 27 فبراير الجاري.

ووجَّه شكري بمواصلة السفارة في كييف لجهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لكافة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

وتُجدّد وزارة الخارجية التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

الخارجية المصرية إصابة مصري محمد سعد رجب محمد زايد أوكرانيا غزو أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا